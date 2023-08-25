Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Расширенный состав сборной, сетка US Open, Лапорт в «Аль-Насре», Рубиалес уйдет в отставку, травма Педри, Карлсен выиграл Кубок мира и другие новости

Расширенный состав сборной, сетка US Open, Лапорт в «Аль-Насре», Рубиалес уйдет в отставку, травма Педри, Карлсен выиграл Кубок мира и другие новости

1. Опубликован расширенный состав футбольной сборной России на сентябрьский сбор. Туда попали Головин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин, Чалов, а вот Захарян – нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх