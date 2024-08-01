Эколог рассказала об опасности ожогов при сборе слизней голыми руками

Сбор испанских слизней голыми руками может быть опасен ожогами. Об этом 31 июля в беседе с «Известиями» заявила директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, комментируя новость о нашествии беспозвоночных в столичном регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии