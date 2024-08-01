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Эколог рассказала об опасности ожогов при сборе слизней голыми руками

Эколог рассказала об опасности ожогов при сборе слизней голыми руками

Сбор испанских слизней голыми руками может быть опасен ожогами. Об этом 31 июля в беседе с «Известиями» заявила директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, комментируя новость о нашествии беспозвоночных в столичном регионе.

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