Эколог рассказала об опасности ожогов при сборе слизней голыми руками

Сбор испанских слизней голыми руками может быть опасен ожогами. Об этом 31 июля в беседе с «Известиями» заявила директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, комментируя новость о нашествии беспозвоночных в столичном регионе.