Как меняется оценка эффективности торговых центров

Снижение посещаемости торговых центров само по себе еще не говорит о падении их эффективности. За последние годы изменились и покупательское поведение, и требования к самим объектам: посетители стали чаще приезжать за конкретным товаром или брендом, заранее изучив ассортимент и предложения в интернете.
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