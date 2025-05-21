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Начальника тыла МВД Бурятии подозревают в превышении полномочий

Начальника тыла МВД Бурятии подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет Бурятии завел дело на начальника тыла МВД республики. Его обвиняют в превышении полномочий при строительстве отдела полиции в Кабанске, где на облицовке работали иностранцы без разрешений.

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