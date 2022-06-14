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Глава ДНР: «Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани»

Глава ДНР: «Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани»

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, вечером 13 мая выступил с экстренным заявлением о ситуации в ДНР (которая подверглась беспрецедентным по мощности огневым налётам со стороны украинских террористов - самым массированным за все восемь лет; под ударами ВСУ оказались мирные кварталы, Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, республиканский травматологический центр, Майский рынок в Будённовском районе, пожарная часть в Киевском районе, завод по розливу воды на Таманском проспекте и т.

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