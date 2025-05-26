В Барнауле снова попытаются запустить реконструкцию госпиталя ВОВ

На эскизный проект реконструкции Алтайский музыкальный колледж намерен потратить 1,2 млн рублей В Барнауле снова ищут подрядчика, который разработает эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения, а именно здания на пр.
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