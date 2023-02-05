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Минобороны КНР: Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных атаке на аэростат

Минобороны КНР: Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных атаке на аэростат

Китай имеет право ответить Соединенным Штатам необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных произошедшей атаке американских военных на аэростат.

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