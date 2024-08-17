У Гарначо голевые действия за «МЮ» в 2 матчах подряд. Также он забил в майском финале Кубка Англии

В пятницу вингер сборной Аргентины отдал результативную передачу в игре 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0), а неделю назад забил в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 по пен.
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