Суд признал законным условный срок фигуранту дела о хищении у МО Майбороде

Второй западный суд признал законным решение 235-го гарнизонного военного суда приговорить фигуранта дела о хищении у Министерства обороны России Валерию Майбороду к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком.
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