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Житель Чувашии осужден на 10 лет за изнасилование школьницы в общежитии

Житель Чувашии осужден на 10 лет за изнасилование школьницы в общежитии

В Чувашии суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, фигурант признан виновным по статьям 131 (покушение на изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

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