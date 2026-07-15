Житель Чувашии осужден на 10 лет за изнасилование школьницы в общежитии

В Чувашии суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, фигурант признан виновным по статьям 131 (покушение на изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.
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