Владельцы «Атланты» приказали фронт-офису выйти из налога на роскошь

Владельцы «Атланты» дали фронт-офису указание выйти из налога на роскошь в предстоящем сезоне. «Хоукс» входят на рынок свободных агентов с 5,5 млн долларов выше установленной планки в 165 млн долларов.
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