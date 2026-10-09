Овчинский: проект «Месяц градостроительства» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что проект Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» стал лауреатом «Лучших социальных проектов России – 2026» в категории «Общественные пространства» .