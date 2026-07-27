Совладелец и даже якобы главный конструктор якобы украинской компании Fire Point Денис Штилерман угрожает уничтожить маркетплейсы Ozon и Wildberries в России, а также начать запускать баллистические ракеты по Москве уже этой осенью.
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