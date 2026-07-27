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Антифашист

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Штилерман грозит уничтожить Wildberries и Ozon, атаковать Москву баллистикой и разрушить Россию

Штилерман грозит уничтожить Wildberries и Ozon, атаковать Москву баллистикой и разрушить Россию

Совладелец и даже якобы главный конструктор якобы украинской компании Fire Point Денис Штилерман угрожает уничтожить маркетплейсы Ozon и Wildberries в России, а также начать запускать баллистические ракеты по Москве уже этой осенью.

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