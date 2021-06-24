Пробиотики: 8 преимуществ, побочные эффекты, отличия от пребиотиков и 3 лучших продукта содержащие их

Пробиотики: 8 преимуществ, побочные эффекты, отличия от пребиотиков и 3 лучших продукта содержащие ихЧто такое пробиотики? Пробиотики состоят из хороших живых бактерий и / или дрожжей, которые естественным образом живут в организме человека; у всех нас всегда есть как хорошие, так и плохие бактерии в нашем организме, и когда мы, например, заражаемся инфекцией, плохих бактерий больше, чем хороших, что в конечном итоге выводит нашу систему из строя.