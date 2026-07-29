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Минобороны: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с оружием для ВСУ близ Одессы

Минобороны: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с оружием для ВСУ близ Одессы

Вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты "Одесса" и "Черноморск".

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