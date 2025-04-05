Бойцы ВС РФ с помощью беспилотной платформы взяли "опорник" ВСУ под Покровском

Минобороны РФ Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки "Центр" разработали специальную платформу на гусеничном ходу и беспилотном управлении "Смельчак", которую успешно применяют не только для доставки боеприпасов и продовольствия, но и для уничтожения противника.