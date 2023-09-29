BMW впервые показала новый X2 (видео)

Глава отдела дизайна BMW Домагой Дюкец впервые показал на видео новый BMW X2. В коротком тизере рассмотреть все особенности дизайна Х2 следующего поколения сложно, но очевидно, что в нем осталось немало от Х1, а в некоторых моментах просматриваются элементы от Х6.