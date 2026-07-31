Вышел специальный репортаж RTVI "Сирия после Асада"

Смотрите специальный репортаж Кати Казанчук "Сирия после Асада" на RTVI.15 лет назад в Сирии началась гражданская война, а полтора года назад был свергнут президент Башар Асад, чья династия правила страной с начала 1970-х.
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