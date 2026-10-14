В Тель-Авиве обрушилось здание на Нахалат Биньямин

Сегодня утром, 14 октября 2026 года, в центре Тель-Авива на улице Нахалат Биньямин, 63а, произошло частичное обрушение здания, находившегося на стадии работ по программе ТАМА 38 — национальной инициативе по усилению и обновлению старого жилого фонда .