Татарстан готов участвовать в разработке технологии транспортных маршрутов между Россией и Индией. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии «Эффективные логистические решения для экспорта российских товаров в Индию» II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.
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