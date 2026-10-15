Татарстан готов участвовать в разработке технологии транспортных маршрутов между Россией и Индией. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии «Эффективные логистические решения для экспорта российских товаров в Индию» II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.