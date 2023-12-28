Европейский антирейтинг «бэушек»

Немецкая организация по техническому надзору за безопасностью транспортных средств TUV подвела итоги многолетних наблюдений за «хрупкостью» немецкого парка легковых автомобилей и публикует их в ежегодном выпуске TUV Report 2024.
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