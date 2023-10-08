Кожевников о «Витязе»: «Рябыкин сильно рискует. Состав у команды скромный, из-за очередного переезда немного потеряны болельщики»

– Уже известен новый тренер «Витязя» – Дмитрий Рябыкин. Что скажете? – Рябыкин мне нравился по Омску, он бился на льду за команду и с канадскими бойцами «Витязя», и в прессе – со мной, когда я критиковал Боба Хартли.