6 мифов из жизни выживальщиков.

1. тушенка (фабричная, покупная) – продукт выживальщика. Ее запасы позволят выжить.Тушенка, даже очень хорошая, стоит намного дороже самого отборного мяса и гораздо хуже качеством, мясо вы можете заготовить самостоятельно, как готовить уже писали много раз (самодельная тушенка, сушеное, вяленое, копченое и т.