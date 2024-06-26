"Ъ": Прилепин подготовит в МГУ специалистов по информационным и гибридным войнам

Факультет политологии МГУ представит 25 июня обновленную магистерскую программу "Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны", в которой примет участие писатель и политик Захар Прилепин.
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