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Царьград

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Лос-Анджелес Кингз одолел Колорадо Эвеланш со счётом 5:4 в НХЛ

Лос-Анджелес Кингз одолел Колорадо Эвеланш со счётом 5:4 в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге команда «Лос-Анджелес Кингз» выиграла у «Колорадо Эвеланш» с результатом 5:4.

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