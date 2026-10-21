Итоги масштабной операции судебных приставов в Новосибирской области, в ходе которой за один день были принудительно выдворены 47 иностранных граждан, а за неделю — более 90, выглядят не просто как сухая статистика правоохранительной активности.
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Это сухая статистика правоохранительной активности и демонстрация более жесткого и прагматичного подхода с одной стороны и продолжаюшийся нелегальный въезд, с другой стороны. Это работа на десятилетия! Спросить, а кто разрешил это не продуманное привлечение мигрантов, просто не кому. Потому как виновных у нас нигде нет!