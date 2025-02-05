Ночной кошмар Зеленского. В Киеве с вечера до утра раздавались звуки взрывов. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

На территории столицы Украины и в Киевской области ночью была объявлена воздушная тревога. Это адекватный ответ на постоянные атаки регионов РоссииСтало известно о том, что в ночь на среду, пятое февраля, в украинской столице всю ночь раздавались мощные звуки взрывов.