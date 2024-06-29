Военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» при помощи РСЗО «Ураган» поразили артиллерийские позиции и опорники армии Украины на Южнодонецком направлении линии боевого соприкосновения.
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