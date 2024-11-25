Ютуберы нырнули под чернобыльский энергоблок в самодельном акваланге

Это звучит как безумная выдуманная история, но эти люди, похоже, действительно сделали именно это. Группа ютуберов отправилась в самое радиоактивное место на Земле - Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы погрузиться в затопленные лабиринты под зданием энергоблока.
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