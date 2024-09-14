Космологи предложили новую модель, которая может объяснить многие аномалии и противоречия в наблюдаемой Вселенной

Последние открытия в области космологии и общей теории относительности бросают вызов традиционной модели LCDM (Lambda-Cold Dark Matter, одна из наиболее популярных и широко принятых моделей Вселенной, которая описывает Вселенную как расширяющуюся и эволюционирующую систему, которая состоит из обычной материи, тёмной материи и тёмной энергии), которая долгое время считалась основой современного понимания Вселенной.