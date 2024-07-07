Гордость Бологовского округа: 13 учеников закончили школу с отличием

В 2024 году школы Бологовского округа покидают 85 выпускников 11-х классов. Среди них 13 медалистов, которые в течение школьного периода жизни отличились не только в учёбе, но и проявляли себя в творчестве, спорте и общественной деятельности, сообщили в администрации округа.
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