США уже ищут крайнего: чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается, и все отчетливее видится впереди угроза большой войны с большим количеством участников — в ситуацию на Ближнем Востоке вовлекаются другие страны.
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