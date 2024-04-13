"Лицо прижилось на 70-75%": Краснодарский хирург восстановил мальчику лицо, откушенное собакой

Уникальную операцию провели около трех недель назад в детской краевой больнице Краснодара.Краснодарский хирург Алексей Дикарев, который взялся оперировать 4-летнего мальчика из Карачаево-Черкессии, серьёзно пострадавшего от агрессивной собаки, рассказал в подробностях, как всё прошло.
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