"Лицо прижилось на 70-75%": Краснодарский хирург восстановил мальчику лицо, откушенное собакой

Уникальную операцию провели около трех недель назад в детской краевой больнице Краснодара.Краснодарский хирург Алексей Дикарев, который взялся оперировать 4-летнего мальчика из Карачаево-Черкессии, серьёзно пострадавшего от агрессивной собаки, рассказал в подробностях, как всё прошло.