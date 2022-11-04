«Ганшип» для СВО

Самолет «ганшип» ведет огонь по земле «Мне сверху видно все, ты так и знай!» Соломон Фогельсон «Небесный тихоход», 1945 Опыт проведения специальной операции показал, что Российской армии при всей её мощи кое-чего не хватает.