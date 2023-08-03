Знамя задает направление, идеология консолидирует силы

В 102-ю годовщину основания Коммунистической партии Китая наша партия впервые выдвинула и системно изложила «Важные идеи генерального секретаря Си Цзиньпина о партийном строительстве», где в том числе были описаны «Тринадцать неизменных»: неизменно придерживаться и укреплять всестороннее руководство партией, неизменно вести революцию в обществе путем собственной внутрипартийной революции, неизменно путем политического строительства партии вести за собой всю работу по партийному строительству, неизменно придерживаться принципа «страна — это народ, народ — это страна», неизменно придерживаться идейного строительства и теоретического укрепления партии, неизменно придерживаться строгой партийной организационной системы, неизменно придерживаться воспитания преданно и чисто исполняющих свои обязанности высококвалифицированных кад-ровых рядов, неизменно придерживаться принципа повсеместного подбора способных людей и применения их способностей, неизменно придерживаться устойчивой дисциплины, неизменно придерживаться коллективного внедрения принципа не сметь, не мочь и не желать совершать коррупционных действий, неизменно придерживаться усовершенствования системы контроля партии и государства, неизменно придерживаться системного управления партией и управления партией согласно правилам, неизменно придерживаться политической ответственности за реализацию всестороннего строгого управления партией.