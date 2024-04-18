Совершенствование механизма газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока обсудили в Хабаровске

В работе круглого стола, организованном Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по энергетике, принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников, а также представители федеральной, региональной власти, энерго- и газоснабжающих организаций.