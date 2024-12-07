Российский прорыв: Панарин оформил дубль, Капризов вернулся на первую строчку в гонке бомбардиров НХЛ

Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ, а Кирилл Капризов — второй. Нападающий «Рейнджерс» отметился дублем и результативной передачей во встрече с «Питтсбургом», а форвард «Миннесоты» — голом и двумя ассистами в матче с «Анахаймом».