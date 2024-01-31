Великобритания может отправить авианосец в Красное море для борьбы с хуситами

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Michal Fludra Великобритания может отправить один из двух своих авианосцев в Красное море для борьбы с хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", сообщает газета The Telegraph со ссылкой на замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.
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