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Спички - не игрушка

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Зарплаты курьеров в Москве могут вырасти до 400 тысяч рублей: Дело в мигрантах

Зарплаты курьеров в Москве могут вырасти до 400 тысяч рублей: Дело в мигрантах

Царьград коллаж Царьграда В Москве ожидается значительное увеличение зарплат курьеров до 400 тысяч рублей.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А с чего бы это курьеру, который ничего не производит руками, не создаёт высокоинтеллектуальных продуктов, получать зарплату больше, чем, скажем, высококвалифицированный токарь или каменщик, или ткач, или, например, айтишник, или конструктор. До эры курьеров жили ведь без них и ничего, ну, разве что, больше двигались (ходили по магазинам, аптекам сами). А следующий какой этап в зарплате курьеров? Её сравняют с зарплатой депутатов думы? Ну, впрочем, насчёт думать, примерно одно и то же.
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