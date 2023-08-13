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Дина Аверина пропустит этап Кубка сильнейших в августе из-за восстановления после травмы

Ранее серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной.

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