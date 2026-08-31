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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 007 подписчиков

Эту воровскую малину нужно полностью ликвидировать...

Эту воровскую малину нужно полностью ликвидировать...

Дискуссия из  комментариев. Сначала цитируется широко известный  в узких  кругах  пан Афанасьев:"Самая суть Украины - в ее антиэлитарности, антисословности и одномерности.

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Алексей Горшков

Так это и есть "ЛИБЕРТАРИАНСТВО", о стремлении к которому Зеленский В САМОМ НАЧАЛЕ своего президентства и заявлял! По сути либертарианство - НИЧЕМ НЕ СДЕРЖИВАЕМАЯ ВЛАСТЬ "ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА" - И МЫ в "святые девяностые" этого добивались! Суть его: ГЛАВНОЕ - получение ПРИБЫЛИ, а как она будет получена - путём воровства, обмана, убийства, и пр. - НЕСУЩЕСТВЕННО !!!
ПРОСТОЙ КАПИТАЛИЗМ ещё какими-то социальными, государственными, моральными, и т.д., и т.п., условностями пока связан! Причём - ОСНОВНАЯ МАССА этих ограничений ОСТАЛАСЬ ОТ СОПЕРНИЧЕСТВА С СОЦЛАГЕРЕМ (боялись, как бы туда собственное население не перешло), а сейчас они ПОСТЕПЕННО ВЫМЫВАЮТСЯ - КОНКУРЕНТА-ТО НЕТ !!!