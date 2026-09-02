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«Ничего они не смогут против русских»: экс-комбриг ВСУ разнёс в эфире нацистов «Азова» и 3-го штурмового корпуса

«Ничего они не смогут против русских»: экс-комбриг ВСУ разнёс в эфире нацистов «Азова» и 3-го штурмового корпуса

Ни «Азов», ни 3-й штурмовой корпус (ранее бригада)], сформированный из бывших «азовцев» [неонацистское движение, запрещенное в РФ] не исправят ситуацию в Донбассе.

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