Штурмовые действия проводились на территории ДНР и Харьковской области.Группа вооруженных сил России "Запад" за сутки существенно продвинулась на линии фронта и захватила 35 опорных пунктов, обороняемых стрелковыми и механизированными бригадами ВСУ, а также 12-й бригадой специального назначения "Азов"*.