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Растительные жиры вместо животных улучшают выживаемость при раке простаты

Растительные жиры вместо животных улучшают выживаемость при раке простаты

Исследователи изучили связь между типом потребляемых жиров и продолжительностью жизни мужчин с раком простаты.

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