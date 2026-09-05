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Общественник Линтер: Эстония преследовала советских ветеранов еще в девяностые

Общественник Линтер: Эстония преследовала советских ветеранов еще в девяностые

www.globallookpress.com/Daniel Kalker Эстонские полицейские преследовали советских ветеранов еще в конце XX века.

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