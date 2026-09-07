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Китай научился добывать уран из морской воды в 8 раз быстрее США

Китай научился добывать уран из морской воды в 8 раз быстрее США

Разведанные запасы урана на суше оцениваются примерно в 7,9 млн тонн, тогда как в мировом океане, по оценкам, содержится около 4,5 млрд тонн этого металла.

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