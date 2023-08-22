Рыбницкое предприятие признали лучшим в республике

Фото: ДзенРыбницкое предприятие «МЭТР» признали лучшей строительной организацией в республике. Конкурс в отрасли «Строительство» проводило Министерство экономического развития в преддверии Дня строителей по результатам деятельности за 2022 год.
Фото: ДзенРыбницкое предприятие «МЭТР» признали лучшей строительной организацией в республике. Конкурс в отрасли «Строительство» проводило Министерство экономического развития в преддверии Дня строителей по результатам деятельности за 2022 год.
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