Касаткина прокомментировала поражение в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби

Первая теннисистка России Дарья Касаткина после своего проигрыша представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби поделилась размышлениями о своей неудачной серии из двух проигранных финалов подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии