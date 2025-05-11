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Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

Некоторое время назад здесь обитали люди, ужасно страдавшие в преддверии праздника 9 Мая. Многие из них были представителями творческой интеллигенции.

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Комментарии
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SM
Svetlana Malovik
Это все, что Вы усвоили из прочитанного? Жаль!
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8 час.
Нинэлла Кукса
Никогда не любила Прилепина, и все его двоякие высказывания...
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8 час.
Евгений Мангуш
Мой отец лётчик, офицер, прошёл всю войну с 22 июня по 9 мая. Войну закончил в Австрии. Награждён орденами и медалями.Тесть- сержант. Когда начинал не знаю, но закончил 9 мая. Награждён орденами и медалями.Я никогда от них не слышал воспоминаний о войне. Да и чего вспоминать- как гибли твои друзья и товарищи?
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3 час.
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