Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

Евгений Мангуш

Мой отец лётчик, офицер, прошёл всю войну с 22 июня по 9 мая. Войну закончил в Австрии. Награждён орденами и медалями.Тесть- сержант. Когда начинал не знаю, но закончил 9 мая. Награждён орденами и медалями.Я никогда от них не слышал воспоминаний о войне. Да и чего вспоминать- как гибли твои друзья и товарищи?