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НХЛ. «Нэшвилл» примет «Лос-Анджелес», «Миннесота» в гостях у «Виннипега», «Нью-Джерси» против «Питтсбурга», «Филадельфия» сыграет с «Коламбусом»

 «Миннесота» сыграет с «Виннипегом» в гостях, «Нью-Джерси» будет противостоять «Питтсбургу», «Филадельфия» встретится с «Коламбусом».

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